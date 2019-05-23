İş adamını halıya sarıp kaçırdılar

Mersin’in Mezitli ilçesinde ikamet eden B.K. isimli iş adamı, 4 kişi tarafından darp edilerek, ağzı bantlanıp cep telefonu, saati ve parası alındıktan sonra halıya sarılarak evinden kaçırıldı.

ORTAĞINI DA KAÇIRDILAR

Merkez Toroslar ilçesinde bir eve götürülen B.K.'nın, burada elleri ve ayakları bağlandı. Ardından ortağını da kaçıran zanlılar, onu da B.K.'nin bulunduğu eve getirdi. İş adamı ve ortağını burada darp eden, üstündeki paraları alarak başlarına pompalı tüfek dayayan zanlılar, 2,5 milyon lira zarar ettirildiklerini, bu parayı vermezlerse kendilerini öldüreceklerini söylediler.

KARTON GEÇİRİP, ÇARŞAFLA KAPATTILAR

İş adamını ve ortağını darp eden zanlılar, ardından yakalanmamak için başka bir eve geçtiler. Bu sırada zanlılar, kendilerine direnen iş adamının başına karton geçirip, çarşaf ile kapattılar.

SANİYE SANİYE KAMERADA

İş adamının halıya sarılıp götürülme anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

AKRABALARININ İHBARI HAREKETE GEÇİRDİ

Kaçırılan şahısların akrabalarının polise kayıp ihbarında bulunması üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyerek, zanlıları tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polisler, İ.K., A.K. ve C.K. isimli şahısları gözaltına aldı.

ADANA'YA GİTTİKLERİ İZLENİMİ VERDİLER

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada ise olayda kullanılan pompalı tüfek, mağdurların bağlandığı ipler, koli bantları ve iş adamının kırık gözlüğü ele geçirildi. Ayrıca zanlıların müştekilerin Adana'ya gittikleri izlenimi vermek için mağdurlara ait iki aracı Adana'ya götürdükleri belirlendi. Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BİR KİŞİ ARANIYOR

Ekipler, kimliği belirlenen 4'üncü kişinin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.