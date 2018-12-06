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Halk müziğinin dünyaca ünlü isimleri İstanbul'da buluştu

Cemal Reşit Rey, (CRR)İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında aralarında İspanya, İran, Kore ve Azerbaycan'ın bulunduğu birçok ülkeden sanatçı sahne aldı.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 12:44..
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında, halk müziğinin dünyaca ünlü isimleri müzikseverlerle buluştu.

SONA ERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda dün sona eren festivalde, aralarında İspanya, İran, Kore ve Azerbaycan'ın bulunduğu birçok ülkeden sanatçı sahne aldı.

Halk müziğinin dünyaca ünlü isimleri İstanbul'da buluştu

İLK DEFA KONSER VERDİ

Festival kapsamında Türkiye'de ilk kez konser veren Fars asıllı geleneksel İran müziği sanatçısı Hümayun Şeceryan, kendi konserinde İstanbullulara İran musikisinden örnekler sunduğunu söyledi.

TURNE YAPMAK İSTİYORLAR

Şeceryan, 2019 yılında yeniden İstanbul'da konser vereceğini aktararak, "Avrupa'da ve ABD'de de bir konser turnesi planı yaptık. Vize alabilirsek bu turnelerimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

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