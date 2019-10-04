Halk otobüsü kaza yapınca yolcular savruldu

İstanbul Avcılar'da, 3 gün önce halk otobüsleri kazaya karıştı.
O feci kaza sonrası bir halk otobüsü, refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak devrildi. Yaşanan kazada 5 kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kaza anına ilişkin otobüs içi kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı otobüs kazası İZLE
KAZA ANI KAMERADA
Görüntülerde araç içinde oturan yolcuların, kaza anında savrulduğu görülüyor. Aracın ön kamerasına yansıyan görüntü de ise otobüsün elektrik direğine çarpıp, devirdiği anlar yer alıyor.