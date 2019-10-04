Halk otobüsü kaza yapınca yolcular savruldu

Günlerdir nerede olduğu araştırılan ve sonrasında İzmir'de çekildiği anlaşılan 'twerk' danslı sünnet düğünü, savcılığı harekete geçirdi.

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İngiliz taraftar Ben Bird: Salah sayesinde Müslüman oldum

Stanford Üniversitesi, Salah'ın Liverpool'a transfer olmasının ardından İngiltere'deki İslamafobi oranında ciddi azalma olduğunu açıklamıştı. Ben Bird adlı bir taraftar ise Müslüman olduğunu açıkladı.