taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5302
Euro
6.1655
Altın
1431.06
Borsa
102116.87
Gram Altın
254.603

Halk otobüsü şoförü yolculardan dayak yedi

Beylikdüzü'nde özel halk otobüsüne, kargo kamyonu çarptı. Duruma sinirlenen otobüs şoförü, duraklarda durmadı ve kamyonu takip etti. Bu tavra sinirlenen yolcular, şoförü darbetti.

İHA | 31.07.2019 - 12:12..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Beylikdüzü’nde Silivri-Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsüne, seyir halindeyken bir kargo firmasının kamyonu çarptı ve kaçtı. Bunun üzerine kendisine çarpan kamyonu takip etmeye başlayan otobüs şoförü, yolcuların defalarca yaptığı ikazlara aldırış etmeden kamyonu kovaladı.

Halk otobüsü şoförü yolculardan dayak yedi

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Birkaç durakta durmayan otobüs şoförüne, yolcular tepki göstermeye başladı.

Otobüs şoförü, içeride bulunan onlarca yolcunun hayatını hiçe sayarak takibini sürdürdü. Takip, Beylikdüzü durağında sona erdi. Ancak korku dolu dakikalar yaşayan yolculardan bazıları, otobüs şoförünü aşağı indirip dövmeye başladı. Araya diğer yolcuların girmesiyle kurtulan otobüs şoförü, kamyon şoförüne tepki gösterdi.

Halk otobüsü şoförü yolculardan dayak yedi VİDEO

Yaşanan bu olayların ardından otobüsten inen yolcular, durağa gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dolar 5.55'in altında

Dolar 5.55'in altında

263
Trafik magandası baklavacı kardeşlere 'tahliye kurbanı'

Trafik magandası baklavacı kardeşlere 'tahliye kurbanı'

253
MHP'li başkan damadını müdür yaptı

MHP'li başkan damadını müdür yaptı

274
S.Arabistan'a giden tırlar geçiş yapamadı

S.Arabistan'a giden tırlar geçiş yapamadı

98
İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

109
Ersun Yanal: Diğer takımlar da farklı yenilgiler alıyor

Ersun Yanal: Diğer takımlar da farklı yenilgiler alıyor

209
Ruhani ile Macron, ABD'ye karşı aynı fikirde

Ruhani ile Macron, ABD'ye karşı aynı fikirde

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir