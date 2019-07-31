İstanbul Beylikdüzü’nde Silivri-Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsüne, seyir halindeyken bir kargo firmasının kamyonu çarptı ve kaçtı. Bunun üzerine kendisine çarpan kamyonu takip etmeye başlayan otobüs şoförü, yolcuların defalarca yaptığı ikazlara aldırış etmeden kamyonu kovaladı.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Birkaç durakta durmayan otobüs şoförüne, yolcular tepki göstermeye başladı.

Otobüs şoförü, içeride bulunan onlarca yolcunun hayatını hiçe sayarak takibini sürdürdü. Takip, Beylikdüzü durağında sona erdi. Ancak korku dolu dakikalar yaşayan yolculardan bazıları, otobüs şoförünü aşağı indirip dövmeye başladı. Araya diğer yolcuların girmesiyle kurtulan otobüs şoförü, kamyon şoförüne tepki gösterdi.

Halk otobüsü şoförü yolculardan dayak yedi VİDEO

Yaşanan bu olayların ardından otobüsten inen yolcular, durağa gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti.