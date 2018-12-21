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Halk otobüsünde kadınların kavgası

Adana'da halk otobüsü seyir halindeyken çıkan kavgada yumruklar konuştu.

İHA | 21.12.2018 - 14:02..
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Özel halk otobüsünde yolculuk yapan bir vatandaş tarafından görüntülenen olayda, emeklilikte yaşa takılanlar hakkında konuşan 2 kadın yolcu tartışmaya başladı.

Kadınlar otobüste kavga etti VİDEO

"İÇİP İÇİP BURALARDA NARA ATMA"

Kadınlardan biri diğerine "İçip içip de burada nara atma, akıllı ol" demesi üzerine ayağa kalkıp ‘şerefsiz kadın’ diye karşılık vermesi üzerine tartışma alevlenirken yerinde oturan kadına ayağa kalkıp yumruk atıp saldırdı.

ŞOFÖR SALDIRIYI BAŞLATAN KADINI OTOBÜSTEN İNDİRDİ

Kadınların kavga etmesinin ardından otobüs şoförünün aracı yol kenarına çekip, saldırıyı başlatan kadını indirdiği öğrenildi.

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