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Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası

Çorum’da şoför ile yolcu arasında çıkan kavga nedeniyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yol kenarındaki direğe çarptı. Kavga ve kaza anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 23.01.2020 - 17:08..
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Çorum Bahçelievler Mahallesi İpekli mevkisinden halk otobüsüne jetonu olmadığı halde binen yolcu A.Ş. ile sürücü İlhan Aybul, arasında tartışma çıktı.

Sürücü ve yolcu arasındaki tartışma, otobüs hareket halindeyken kavgaya dönüştü. Diğer yolcuların ayırmaya çalıştığı kavga sırasında kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki direğe çarpıp, durdu.

Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası

SERBEST KALDI

Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan sürücü İlhan Aybul, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Aybul'un şikayeti üzerine polis merkezine götürülen A.Ş., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası VİDEO

OLAY ANINI ANLATTI

Sürücü İlhan Aybul, "Otobüse binen yolcu 'jetonum yok' dedi. Daha sonra, 'çocuklar jetonunu getiriyor' dedi. Gelen giden olmadı, ben yine de söylemedim. 'Arkadaki kadına neden bağırdın' diyerek, yanıma geldi. Ne bağırması dedikten sonra, kapıyı açtım inmesi için ama inmedi. Bana vurmaya başladı. Otobüs seyir halindeydi ve içinde yolcular vardı. Otobüs direğe çarparak durabildi. O esnada otobüste 40 kişi vardı. Ne olduğunu dahi anlamadım." dedi.

Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası

Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası

Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası

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