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Halk otobüsündeki tartışma karakolluk oldu

Antalya'da halk otobüsünün ön kapısında beklediği için uyarılan, İsviçre kimliği de bulunan çifte vatandaş Seda Yavaş, yolculara, "Barbarsınız" dedi.

DHA | 08.05.2019 - 16:00..
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak şehir içi ulaşımda hizmet veren Cihan Ural yönetimindeki KC 06 tabelalı halk otobüsü, Sarısu Mahallesi'nden hareket ettikten sonra Altınyaka durağında yolcuları aldı.

"TÜRKLEŞTİNİZ"

Otobüse binen Türkiye-İsviçre çifte vatandaşlık kimliği taşıyan Seda Yavaş, otobüsün ön kapısının yanında bekleyerek, seyahat etmek istedi. Ön kapıyı yolcu almak için sürekli açtığını, bu nedenle de seyahatin tehlikeli olacağını belirten şoför Ural, uyardığı kadından arkaya ilerlemesini istedi. Seda Yavaş, iddiaya göre, "Yine bana Türkiye'de olduğumu hissettirdiniz. Türkleştiniz" dedi. Yavaş'ın söylediklerini duyan otobüsteki bazı yolcular ise duruma tepki gösterip, kadını uyardı.Halk otobüsündeki tartışma karakolluk oldu

Kendisini uyaranlarla tartışmaya devam eden Seda Yavaş, iddiaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'e de hakaret etti. Bunun üzerine taraflar arasında kısa süreli arbede olunca Yavaş, '115 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, yolculardan şikayetçi oldu. Konyaaltı Caddesi'ndeki Barbaros durağına gelen şoför, polis ekiplerince durulurken, otobüsteki yolcular tahliye edildi. Seda Yavaş, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.Halk otobüsündeki tartışma karakolluk oldu

"İSLAMİYET'E LAF ETTİ"

Seda Yavaş'tan şikayetçi olan yolculardan Özer Satılmış Özgüç, "Atatürk'e, Türk milletine inançlarımıza küfredince bütün otobüs ayaklandı. 'Barbarsınız' dedi. İslamiyet'e laf etti. Başı kapalı bir kadın vardı, ona da laf etti. Kendisine bir şey yapmadık. Kadın herkese hakaret etti. Ortada bir şey yokken, kendi kendine hakaret etmeye başladı" dedi.Halk otobüsündeki tartışma karakolluk oldu

"TÜRKLEŞMEYİN"

Şoför Cihan Ural ise tartışma çıkacak bir olay yaşanmadığını belirterek, "Yolcuyu arkaya geçmesi için uyardım. 'Yobazsınız hepiniz, yine Türkleşmeyin, barbarsınız' diye hakaret etmeye başladı. Ortalık bir anda karıştı. Birkaç kişiye saldırdı, onlar da karşılık verdi" diye konuştu.Halk otobüsündeki tartışma karakolluk oldu

Halk otobüsündeki tartışma karakolluk oldu

Halk otobüsündeki tartışma karakolluk oldu

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