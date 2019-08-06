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Halk TV yönetiminde Baykal Ailesi var

Belediyelerdeki akraba atamaları kamuoyunun tepkisini çekerken CHP'nin kanalı Halk TV'de de Deniz Baykal'ın kızı ve torunu var.

Haber Merkezi | 06.08.2019 - 09:29..
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Yerel seçimlerden sonra seçilen belediye başkanlarının aile üyeleri ve yakınlarına belediyelerde makam vermesi tepki çekti.

Her partide bu durum yaşanırken, özellikle CHP'li isimler ön plana çıktı.

HALK TV'NİN TEPESİNDE BAYKALLAR VAR

CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV Deniz Baykal'ın.

Baykal, kanalın başında ise kızı Aslı Baykal'ı görevlendirdi.

Aslı Baykal'da kanalın CEO'su olarak oğlu ve Deniz Baykal'ın torunu Alican Baykal'ı yerleştirdi.

KANAL ÇALIŞANLARI RAHATSIZ

Özel sektörede bu tarz görevlendirmelerin yaşanmasına rağmen; kanal çalışanlarının bu durumdan rahatsız olduğu medya kulislerinde konuşulanlar arasında.

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