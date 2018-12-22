Halk TV'de rejim değişsin duası: Amin amin

Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk TV'deki programında Metin Akpınar oldu. Dündar yerel seçimlerin bir olası hükümet ve rejim değişikliğine neden olup olmayacağı tartışılırken tartışma bir anda dua ve dileğe dönüştü.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENTİSİ

Uğur Dündar Metin Akpınar'a olası bir yerel seçim galibiyeti durumunda AK Parti hükümetinin bu durumdan etkilenip etkilenmeyeceği, dolayısıyla rejimin değişikliğe upğrayıp uğramayacağı sorusunu sordu. Akpınar'ın bu soruya cevabı olumsuz oldu.

Uğur Dündar'dan rejim değişsin duası VİDEO

Akpınar "İttifak belediye seçimlerinden başarıyla çıksa dahi rejimi değiştirmek adına çok aktif olunabileceğini sanmıyorum." dedi. Bununla birlikte Uğur Dündar'a "Keşke senin gibi düşünebilsem. Rejim değişikliği tartışmalarını yeniden yapıp eski rejime dönebilsek. İnşallah bunu görürüz" dedi.

UĞUR DÜNDAR: AMİN AMİN

Akpınar'ın cevabı salondan alkış alırken İnşallah sesleri yükseldi. Bir duaya dönüşen bu temenni Uğur Dündar taerafından "Amin amin" diye tamamlandı.