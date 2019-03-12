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Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın bilet tarifesi belli oldu

Açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nda en uzun yolculuk 5.70 TL, en kısa yolculuk 2.60 TL.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 16:20..
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Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın bilet tarifesi belli oldu

Bahadır ÇOLAK / [email protected]

İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın açılışı bugün gerçekleştirildi.

Açılış sonrası en çok merak edilen konu ise ücret tarifesi oldu.

43 DURAK VAR

Halkalı-Gebze arasında toplamda 43 durak yer alıyor. 115 dakika süren yolcululukla aktarma noktaları kullanılarak birçok noktaya kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.

YARIN AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını yaptığı ve Kartal'dan Maltepe'ye kadar yolculuk yaptığı banliyö hattı, yarın sabahtan itibaren yolcu taşımacılığına da başlayacak.

Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın bilet tarifesi belli oldu
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EN KISA MESAFE 2.60

Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nda en kısa mesafenin ücreti 2.60 TL olacak.

BAŞINDAN SONUNA KADAR YOLCULUK 5.70

Hattın iki ucu arasında yolculuk yapmanın ücreti ise 5.70 TL olarak belirlendi.

METROBÜS GİBİ ÇALIŞACAK

Hatta, Metrobüs'te olduğu gibi duraklarda iade makineleri olacak. Buna göre en az ücret 1-3 durak arasında alınacak. 3 durak ve sonrasında ise yolculuk ücreti artacak.

Metrobüs'te şu anda kullanılan ücret tarifesi aşağıdaki gibi;

Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın bilet tarifesi belli oldu

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