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Halkalı-Gebze hattı yarın açılıyor

Halkalı-Gebze banliyö tren hattında çalışmalar sürüyor. Eğer hat Marmaray'la entegre edilirse yolculuk süresi toplamda 105 dakika olacak.

İHA | 11.03.2019 - 12:15..
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Açılışı yarın gerçekleştirilecek olan Halkalı-Gebze banliyö tren hattında gün boyu aralıksız olarak test seferleri yapılıyor. Trenler içinde yolcular varmış gibi istasyonlara yanaşıp bekleyip ardından diğer istasyonlara devam ettiği test sürüşleri havadan görüntülendi.

TEST SEFERLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın açılışı gerçekleşecek olan Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hattında test seferleri aralıksız olarak devam ediyor. Trenler içinde yolcular varmış gibi belirlenen sefer sürelerinde istasyonlardan çıkarak her istasyonda duruyor.

Halkalı-Gebze hattı yarın açılıyor

TREN RAYLARI OTOBANI ANDIRDI

Seferler sırasında sinyalizasyon sistemlerinin son kontrolleri yapılıyor. İstasyonların içinde ise güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu görüldü. Devam eden test sürüşleri ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yan yana duran çok sayıda tren rayları adeta otobanı andırdı.

1 MİLYON YOLCU TAŞINACAK

Tren hattı boyunca bulunan yaya köprüleri de kullanılabiliyor. Bazı yaya köprülerinde bulunan engelli asansörleri ise henüz çalışmıyor. Hızlı tren entegrasyonu projesi tamamlandığına günde 1 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

Halkalı-Gebze hattı yarın açılıyor

ENTEGRASYON SAĞLANIRSA 105 DAKİKA SÜRECEK

Halkalı-Gebze arasında bulunan tren hattının Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.

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