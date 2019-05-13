Halo etkisi nedir

Günümüzde insanların birbirlerini tanıması ve etkileşimde olması çoğunlukla sosyal medya üzerinde oluyor. Birbirlerini hiç görmeyen, tanımayan insanlar sosyal medya platformu aracılığyla bir araya gelebiliyorlar.

Öte yandan, bireylerin birbirlerini tanımak için öyle çok derin bir araştırmaya da girmelerine gerek kalmıyor.

YETERİNCE TANIMA HİSSİ

Çünkü kişinin sosyal medya hesabı tanımak isteyen insan hakkında yeterince bilgi veriyor. Böylece onları fazlasıyla tanıdığımızın kanısına varıyoruz, bu aynı zamanda bir ön sezidir.

HALO ETKİSİ

İngilizceden çevrilen Halo etkisi, başka bir kişi, yer veya bir şey için ilk değerlendirmeyi yapan bir kişinin somut bilgilere dayanarak belirsiz bilgi alacağı bir tür doğrudan yargı tutarsızlığı veya bilişsel önyargıdır.