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Halterle birlikte yere düşünce bacakları ters döndü

Avrasya Halter Şampiyonası’nda ülkesini temsil etmek için uzun süredir antrenman yapan sporcu, son antrenmanında 250 kilogramlık ağırlığı kaldıramayınca düşerek bacaklarını kırdı.

İHA | 20.05.2019 - 17:52..
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Rusya’nın Habarovsk şehrinde başlayan Avrasya Halter Şampiyonası'na katılan Yaroslav Radashkevich isimli Rus sporcu, antrenman yaptığı sırada korkunç bir sakatlık yaşadı.

UZUN ZAMANDIR DERECE ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORDU

Düzenlenen şampiyonaya katılmaya karar veren sporcu, uzun zamandır bu müsabakalarda derece elde etmek için büyük gayret göstererek çalışmalara başladı. 19 Mayıs’ta başlayan şampiyonaya katılan Radashkevich, antrenmanlar sırasında ekibiyle birlikte ağırlık çalışması yapmak istedi.

250 kiloluk halteri kaldıramayınca bacakları kırıldı İZLE

BACAKLARI KIRILDI

Haltere, ekip tarafından toplam 250 kilogramlık ağırlık yüklendi. Bütün hazırlığını tamamlayan sporcu ise halterin altına girdi. Halteri omzuna alan sporcu, bir süre sonra bacakları yükü kaldıramayınca halter ile birlikte düştü. Sporcu halteri kaldırınca, bacakları bir anda ters döndü.

AĞRI KESİCİLERLE KURTARMAYA ÇALIŞMIŞ

250 kilogram ağırlıkla birlikte düşen sporcu, hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisine başlanan sporcunun sağ ve sol bacaklarında kırıklar olduğu anlaşılınca hemen tedavisine başlandı. Sporcunun, hastanede doktorlara 2 hafta önce bacaklarında bir ağrı hissettiğini, ağrı kesiciler kullandığını, şampiyonaya katılabilmek için doktora görünmek istemediğini söylediği ortaya çıktı.

Halterle birlikte yere düşünce bacakları ters döndü

SPOR HAYATI BİTTİ

Hastanede tedavi altına alınan sporcunun her 2 bacağının alçıya alındığı ve 6 ay boyunca bacaklarının iyileşmesi için tedavisine devam edileceği öğrenildi. Hastaneden yapılan açıklamada, sporcunun normal hayatına devam edebileceği fakat bundan sonraki yaşamında artık spor yapamayacağı belirtildi.

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