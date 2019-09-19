Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'ne aday

Uluslararası Emmy Ödülleri 2019 için adaylar açıklandı.

21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.

21 ÜLKEDEN KATILIM VAR

Onur Saylak'ın yönettiği Şahsiyet'te; ayrıca Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Hümeyra gibi isimler rol aldı. Adaylar; Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İsrail, Hollanda, Portekiz, Katar, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den seçildi.

CEO'DAN AÇIKLAMA

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi CEO'su ve Başkanı Bruce L. Paisner, aday listesine yönelik, "Bu yılki adayların çeşitliliği, coğrafi yayılımı ve kalitesi, küresel ölçekte yaratılan artan televizyon zenginliğinin kanıtıdır." dedi.

ADAY LİSTESİ

En İyi Performans (Aktör)

* Haluk Bilginer - Şahsiyet (Persona)-Ay Yapim-Türkiye.

* Christopher Eccleston - Come Home-Red Production Company / BBC - Birleşik Krallık.

* Raphael Logam - Impuros (Impure) Fox Networks Group Latam-Brazil / Barry Company-Brezilya.

* Jannis Niewöhner- Beat - Amazon Studios / Hellinger / Doll Filmproduktion / Warner Bros. Film Productions Germany / Pantaleon Films / Almanya.