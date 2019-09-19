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Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'ne aday

Oyuncu Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki performansıyla 25 Kasım'da verilecek Uluslararası Emmy Ödülleri'nde, 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.

Detay Haber | 19.09.2019 - 14:19..
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Uluslararası Emmy Ödülleri 2019 için adaylar açıklandı.

21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.

Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'ne aday

21 ÜLKEDEN KATILIM VAR

Onur Saylak'ın yönettiği Şahsiyet'te; ayrıca Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Hümeyra gibi isimler rol aldı. Adaylar; Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İsrail, Hollanda, Portekiz, Katar, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den seçildi.

Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'ne aday

CEO'DAN AÇIKLAMA

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi CEO'su ve Başkanı Bruce L. Paisner, aday listesine yönelik, "Bu yılki adayların çeşitliliği, coğrafi yayılımı ve kalitesi, küresel ölçekte yaratılan artan televizyon zenginliğinin kanıtıdır." dedi.

Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'ne aday

ADAY LİSTESİ

En İyi Performans (Aktör)

* Haluk Bilginer - Şahsiyet (Persona)-Ay Yapim-Türkiye.

* Christopher Eccleston - Come Home-Red Production Company / BBC - Birleşik Krallık.

* Raphael Logam - Impuros (Impure) Fox Networks Group Latam-Brazil / Barry Company-Brezilya.

* Jannis Niewöhner- Beat - Amazon Studios / Hellinger / Doll Filmproduktion / Warner Bros. Film Productions Germany / Pantaleon Films / Almanya.

Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'ne aday

Haluk Bilginer Emmy Ödülleri'ne aday

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