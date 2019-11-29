taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7617
Euro
6.3459
Altın
1457.87
Borsa
107126.18
Gram Altın
270.047
Bitcoin
43233.42

Haluk Bilginer, İrem Sak'a cevap verdi

Oyuncu İrem Sak'ın 'Ev ne zaman müsait' sorusuna Haluk Bilginer'den yanıt geldi.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 07:10..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan usta oyuncu Haluk Bilginer, New York'tan İstanbul'a geldi.

Haluk Bilginer, İrem Sak'a cevap verdi

Havaalanında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Haluk Bilginer, esprili paylaşımlarıyla binlerce beğeni alan İrem Sak'ın "Eve ödülün tozunu almaya gelirim" paylaşımı hakkında konuştu:

"DAHA KENDİMİ GÖRMEDİM"

"Ayy canım benim, çok teşekkür ederim sağ olsun. Paylaşımını daha görmedim, daha kendimi bile göremedim."

"KAÇ GİBİ MÜSAİT EV"

İrem Sakı'ın paylaşımı şöyleydi: "İrem dese, gel arada Emmy'nin tozunu al...Derim Haluk Bey, kaç gibi müsait ev, en güzel fiber bezlerimle oradayım derim."

Haluk Bilginer, İrem Sak'a cevap verdi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump Taliban ile görüşmeye başladıklarını ifade etti

Trump Taliban ile görüşmeye başladıklarını ifade etti

21
Fenerbahçe Beko, sahasında Khimki Moskova'yı yendi

Fenerbahçe Beko, sahasında Khimki Moskova'yı yendi

2
TSK'nin eğittiği 363 Somalili askerin eğitimi tamamlandı

TSK'nin eğittiği 363 Somalili askerin eğitimi tamamlandı

14
CHP'nin eski ilçe gençlik kolları başkanı ölü bulundu

CHP'nin eski ilçe gençlik kolları başkanı ölü bulundu

17
Irak'ta Zakir Valisi protestolardan dolayı istifa etti

Irak'ta Zakir Valisi protestolardan dolayı istifa etti

10
Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga çıktı

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında silahlı kavga çıktı

2
Osmaniye'de hamile köpeği çuvala koyup attılar

Osmaniye'de hamile köpeği çuvala koyup attılar

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir