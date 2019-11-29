Haluk Bilginer, İrem Sak'a cevap verdi

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan usta oyuncu Haluk Bilginer, New York'tan İstanbul'a geldi.

Havaalanında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Haluk Bilginer, esprili paylaşımlarıyla binlerce beğeni alan İrem Sak'ın "Eve ödülün tozunu almaya gelirim" paylaşımı hakkında konuştu:

"DAHA KENDİMİ GÖRMEDİM"

"Ayy canım benim, çok teşekkür ederim sağ olsun. Paylaşımını daha görmedim, daha kendimi bile göremedim."

"KAÇ GİBİ MÜSAİT EV"

İrem Sakı'ın paylaşımı şöyleydi: "İrem dese, gel arada Emmy'nin tozunu al...Derim Haluk Bey, kaç gibi müsait ev, en güzel fiber bezlerimle oradayım derim."