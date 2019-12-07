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Haluk Bilginer'in eski eşi Yengi'den ödül açıklaması

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Haluk Bilginer'in eski eşi şarkıcı Aşkın Nur Yengi, oyuncunun ödülünü kızına verdiğini belirtti.

Haber Merkezi | 07.12.2019 - 11:56..
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New York'ta düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer,  'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alarak Türkiye'yi gururla temsil etti.

Haluk Bilginer'in eski eşi Yengi'den ödül açıklaması

AŞKIN NUR YENGİ SORULARI CEVAPLANDIRDI

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Bilginer'in eski eşi şarkıcı Aşkın Nur Yengi, gazetecilerin ayaküstü sorularını yanıtladı.

Haluk Bilginer'in eski eşi Yengi'den ödül açıklaması

"ÖDÜLÜ KIZIMIZA VERDİ"

Yengi, Bilginer'in başarısını kızıyla paylaştığını vurgulayarak, “Ödülü hemen bize getirdi, kızımıza verdi. Hemen her gün beraberiz zaten. Aile olarak gayet mutluyuz.” diye konuştu.

Haluk Bilginer'in eski eşi Yengi'den ödül açıklaması

Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi- HABERİ

Haluk Bilginer'in eski eşi Yengi'den ödül açıklaması

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