Haluk Bilginer'in eski eşi Yengi'den ödül açıklaması

New York'ta düzenlenen 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer, 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alarak Türkiye'yi gururla temsil etti.

AŞKIN NUR YENGİ SORULARI CEVAPLANDIRDI

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Bilginer'in eski eşi şarkıcı Aşkın Nur Yengi, gazetecilerin ayaküstü sorularını yanıtladı.

"ÖDÜLÜ KIZIMIZA VERDİ"

Yengi, Bilginer'in başarısını kızıyla paylaştığını vurgulayarak, “Ödülü hemen bize getirdi, kızımıza verdi. Hemen her gün beraberiz zaten. Aile olarak gayet mutluyuz.” diye konuştu.

Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi- HABERİ



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