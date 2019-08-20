Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un Galatasaray Lisesi'nde cenaze namazı kılındı.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Peygamber Efendimiz, alimin ölümü alemin ölümü gibidir buyuruyor. Biz bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz. Haluk Hocamız bizim önemli bir yol arkadaşımız oldu.

"HALUK HOCA HİÇ ENDİŞE ETME..."

Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz diye bir yaklaşımı vardı. Haluk Hoca, hiç endişe etme. Dicle'nin kuzularını çakallara yem etmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek." dedi.

Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

VASİYET NİTELİĞİNDEKİ SON KONUŞMASI

Merhum Haluk Dursun, son konuşmasını Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni'nde yapmıştı.

Ahmet Haluk Dursun, birkaç sene önce Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde konuşma yaparken yaşadığı bir anısını da şu sözlerle anlattı: "Genç bir kız öğrenci söz istedi ama muhalefet dozu yüksek heyecanlı bir şekilde, 'Sizin burada ne işiniz var? Ben sizin yaptığınız çalışmalara baktım, siz Tuna tarihçisisiniz, sizin hayatınız Tuna'yla geçmiş.

İkinci kitabınız da Nil. Nil'le ilgili de çalışmışsınız. Sizin hayatınızda Dicle yok. Siz Dicle'siz bir tarihçisiniz, o yüzden sizin burada bulunmaya hakkınız yok, konuşmaya hiç hakkınız yok' dedi.

Bütün akademik unvanlar bir tarafa gidiyor tabii. 'Tamam, bir dakika haklısın ama biraz dinle. Konuşmayı nerede yapıyoruz? Dicle Üniversitesinde yapıyoruz. Kampüsün içerisinden Dicle geçer. Ben buraya nereden geldim? Cizre'den geldim, Cizre tam bir şehirdir ve tam bir Dicle şehridir.

DİCLE'NİN KUZULARI BİZE EMANETSİNİZ

Bir gün önce de Hasankeyf'te idim. Batman, oradan da yine Dicle gelir. Demek ki gözümüz Dicle'de ama gönlümüz de Tuna'da. Bunda da bir zarar yok günah yok ama haklısın bu bir gecikme, bu bir tehir. Zaten her işin, her vazifenin rehine bırakılmış bir vakti vardır. 'Vakti şerif' denir zaten ona. İşte o vakti şerif gelmiş ben Dicle'de sizle bugün beraberim.' dedim.

ÇAKALLARA KAPTIRMAMAK İÇİN...

Sonra gösterdim, gençlerin hepsi zaten aynı frekans gençler. 'Siz Dicle'nin kuzularısınız ve siz Dicle'nin kuzuları bize emanetsiniz. Haklısınız geç kaldık bu emanete sahip olmakta ama bundan sonra sizinle hep beraber olacağız ve bu bölgede Dicle'nin, Murat'ın, Karasu'nun, Zap Suyu'nun, Aras'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız.' dedim. Çakallara kaptırmamak için onlarla hemhal olmak, hemdert olmak ve beraber olmak lazım."