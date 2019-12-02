Haluk Levent: Anneme layık bir evlat olamadım

Uzun zamandır yaptığı iyilikler ve yardımlarla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Haluk Levent, bir Youtube programına konuk oldu. Sorulara samimi cevaplar veren Levent, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

"BENİM İÇİN SABAHLARA KADAR ÇALIŞTI"

Ünlü şarkıcı, yakın zaman önce kaybettiği annesiyle ilgili pişmanlığını şu sözlerle belirtti: “Sevgili annem okumam için çok uğraştı, sabahlara kadar manavda karpuz sattı, o dönemlerde ona layık bir evlat olamadım. Onun o emeğini düşündükçe, zamanında yaptığım hareketleri doğru bulmuyorum.

Ona çok şey borçluyum. Bir seferinde beni alnımdan öpüp ‘Seninle gurur duyuyorum oğlum’ demesi içimi rahatlattı’’