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Haluk Levent: Anneme layık bir evlat olamadım

Ünlü şarkıcı yakın zaman önce kaybettiği annesi için pişmanlığını dile getirdi.

Haber Merkezi | 02.12.2019 - 07:18..
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Uzun zamandır yaptığı iyilikler ve yardımlarla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Haluk Levent, bir Youtube programına konuk oldu. Sorulara samimi cevaplar veren Levent, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Haluk Levent: Anneme layık bir evlat olamadım

"BENİM İÇİN SABAHLARA KADAR ÇALIŞTI"

Ünlü şarkıcı, yakın zaman önce kaybettiği annesiyle ilgili pişmanlığını şu sözlerle belirtti: “Sevgili annem okumam için çok uğraştı, sabahlara kadar manavda karpuz sattı, o dönemlerde ona layık bir evlat olamadım. Onun o emeğini düşündükçe, zamanında yaptığım hareketleri doğru bulmuyorum.

Ona çok şey borçluyum. Bir seferinde beni alnımdan öpüp ‘Seninle gurur duyuyorum oğlum’ demesi içimi rahatlattı’’

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