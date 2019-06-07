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Haluk Levent bu kez küçük Gazi için çağrıda bulundu

Elazığ'da serebral palsi (beyin felci) hastası oğlu için yardım çağrısı yapan Celal Şener'e Haluk Levent karşılık verdi.

Haber Merkezi | 07.06.2019 - 01:47..
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Haluk Levent bu kez küçük Gazi için çağrıda bulundu

Elazığ’da yaşayan Celal Şener, 14 yaşındaki Serebral Palsi (beyin felci) hastası oğlu için yardım çağrısında bulundu. Şener, oğlunun tedavisi için 80 bin liraya ihtiyaç olduğunu, ancak işi olmadığı için bir şey yapamadığını söyledi.

HALUK LEVENT DEVREDE

14 yaşındaki Gazi'nin yüzde 80-90 oranında iyileşmesi için 80 bin liralık tedavi masrafı gerektiğini duyurduğumuz haberi paylaşan Haluk Levent, sosyal medya hesabından "Elazığ AHBAP! Siz bu işin üstesinden gelirsiniz! Haydi arkadaşlar!" ifadeleriyle yardımseverlerin desteğini istedi.

Haluk Levent bu kez küçük Gazi için çağrıda bulundu VİDEO

Haluk Levent bu kez küçük Gazi için çağrıda bulundu

Haluk Levent bu kez küçük Gazi için çağrıda bulundu

Haluk Levent bu kez küçük Gazi için çağrıda bulundu

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