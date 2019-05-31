Haluk Levent şimdi de atanamayanların dilinde

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Twitter'da kendisini dünya çapında TT listesine sokan atanamayan gençlere sitem etti.

"ARTIK BUNA BİR SON VERELİM"

Adının bu şekilde kullanılmasından rahatsız olduğunu belirten Haluk Levent, şunları söyledi:

"Ne gerek var? Yüz kez yazdım yine yazacağım. Bu başlıkların ne gereği var? Beni gerçekten seven varsa bu başlıkları yazmasın. Artık bir son verelim be dostlar!"

"AHBAP ÇALIŞMALARINA RT YAPIN"

"100 kez yazdım tekrar yazıyorum. Bu başlıklar bana zarar veriyor. Benim TT olmaya ihtiyacım yok. Hedef haline getiriyor çünkü. Çok seviyorsanız AHBAP çalışmalarına RT yapın, beğeni yapın yapın yeterli.



Son olarak;

-Beni politikaya sokamayacaksınız!!

-Beni bakan yapamayacaksınız :)"

Sanatçının paylaşımına bazı takipçileri darılsa da kimileri haklı buldu.