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Haluk Levent'ten Kolombiyalı dansçılara yardım eli

Türkiye'ye dans gösterilerini sergilemek için gelen Kolombiyalı dans grubu, parasız kalınca ülkelerine geri dönememişti. Dansçıların imdadına yardım severliğiyle bilinen Haluk Levent yetişti.

Haber Merkezi | 22.12.2018 - 13:54..
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Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda yaşıyordu.

Uçak bileti parasını toparlayamadıkları için eve dönemeyen dansçıların yardımına ünlü sanatçı Haluk Levent koştu.

HALUK LEVENT BİLET PARALARINI TOPLADI

Kolombiyalı dansçıları havalimanından kurtararak bilet paralarının toplanmasını sağlayan Levent, mahsur kalan dansçıların mağduriyetinin giderildiğini twitter hesabında paylaştığı gönderiyle açıkladı.

Levent paylaştığı tweette ki ifadelerde, "Kolombiyalı dansçılar artık gülüyor. Bir kaç işadamı dostum el ele verdi. THY de bilet fiyatlarında indirim yaptı. 2 güne kadar ülkelerine dönüyorlar. İstanbul AHBAP'larına teşekkürler." dedi.

Haluk Levent'ten Kolombiyalı dansçılara yardım eli

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