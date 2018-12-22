Haluk Levent'ten Kolombiyalı dansçılara yardım eli

Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda yaşıyordu.
Uçak bileti parasını toparlayamadıkları için eve dönemeyen dansçıların yardımına ünlü sanatçı Haluk Levent koştu.
HALUK LEVENT BİLET PARALARINI TOPLADI
Kolombiyalı dansçıları havalimanından kurtararak bilet paralarının toplanmasını sağlayan Levent, mahsur kalan dansçıların mağduriyetinin giderildiğini twitter hesabında paylaştığı gönderiyle açıkladı.
Levent paylaştığı tweette ki ifadelerde, "Kolombiyalı dansçılar artık gülüyor. Bir kaç işadamı dostum el ele verdi. THY de bilet fiyatlarında indirim yaptı. 2 güne kadar ülkelerine dönüyorlar. İstanbul AHBAP'larına teşekkürler." dedi.