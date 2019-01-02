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Hamallık yapan kumpas mağduru askere görevine iade

FETÖ kumpasıyla haklarında askeri casusluk davası açılan askerler davalarından beraat etmişti. Hamallık yaparak geçinmek zorunda kalan Astsubay Üstçavuş Önder Çayır, görevine iade edildi.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 13:04..
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Hamallık yapan kumpas mağduru askere görevine iade

FETÖ'nün kumpasıyla ordudaki vatansever askerleri tasfiye eden ve hayatlarını zindanda çeviren İzmir'deki askeri casusluk davasında sanıklar beraat etmiş, haklarındaki suçlamalar düşürülmüştü.

Görevinden alından Astsubay Üstçavuş Önder Çayır da o mağdurlardan biri. Askeriyeden tasfiye edildikten sonra hamallık yapmak zorunda kalan Çayır'a yargıdan iadei itibar kararı çıktı.

ÜNİFORMAYA KAVUŞACAK

Astsubay Üstçavuş Önder Çayır, 5 yıldır verdiği hukuk mücadelesinde mutlu sona ulaştı. Görevine iade edilmesine karar verilen Çayır'ın, TSK'dan ayrı kaldığı süre boyunca alması gereken yaklaşık 250 bin TL'nin de ödenmesi kararı verildi.

Halen hamallık yapan Çayır, mahkeme kararının bakanlığın onayıyla yürürlüğe girmesiyle üniformasına kavuşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

HAMALLIKLA GEÇİMİNİ SÜRDÜRDÜ

2014 yılında ordundan ihraç edilen Çayır, o günden beri ailesine bakabilmek için alnının teri ve bileğinin gücüyle inşaatlarda işçi olarak çalıştı. Sonra da sebze meyve halinde hamallık yapmaya başladı.

Çayır, bir yandan da hukuk mücadelesini sürdürdü. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullandı. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, 21 Mart 2018 tarihinde verdiği kararında Önder Çayır'ın ordudan atılması kararını hak ihlali saydı. Yüksek mahkeme, Çayır hakkındaki soruşturmanın kurallara ve yasalara uygun yapılmadığını gerekçe gösterdi.

GÖREVİNE İADE KARARI ÇIKTI

Anayasa Mahkemesinde verdiği 5 yıllık hukuk mücadelesini kazanan tekrar görevine iade edilmesine karar verildi. Ayrıca Önder Çayır'ın TSK'dan ayrı kaldığı süre boyunca alması gereken yaklaşık 250 bin TL'nin de ödenmesine hükmedildi.

Karar sonrasında büyük sevinç yaşayan, hukuk mücadelesinden zaferle çıkan, halen para kazanmak adına Salihli'de hamallık yapmayı sürdüren Önder Çayır, mahkeme kararının bakanlığın onayıyla yürürlüğe girmesinden sonra büyük onurla taşıdığı üniformasına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklemeye başladığını söyledi

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