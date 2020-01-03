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Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

Trump'ın Twitter üzerinden İran'ı tehdit etmesinin ardından Hamaney, tweeti alıntılayarak "Hiçbir şey yapamazsınız." dedi.

Haber Merkezi | 03.01.2020 - 02:51..
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Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

Irak'ta İran destekli, Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne ABD saldırısı sonucunda 28 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine saldırarak içeriye girmişti.

Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

ABD İRAN'I SORUMLU TUTTU

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdat Büyükelçiliği'nde yaşanan olaylardan dolayı İran'ı sorumlu tuttuğu bir tweet paylaşmıştı.

Trump, paylaşımında “Çok BÜYÜK BEDEL ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, bir tehdit. Mutlu yıllar!” demişti.

Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

"HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ"

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Trump'ın tweetini alıntılayarak yanıt verdi.

Hamaney, "Bu adam Bağdat’ta yaşanan hadiselerden İran’ı sorumlu tuttuklarına ve İran’a karşılık vereceklerine dair tweet attı. Birincisi: Hiçbir şey yapamazsınız. İkincisi: Mantıklı olsaydınız -ki öyle değilsiniz- Irak ve Afganistan’da işlediğiniz suçların halkların sizden nefret etmesine neden olduğunu anlardınız." ifadelerini kullandı.

"TEREDDÜT ETMEDEN KARŞILIK VERİR VE ONLARI VURURUZ"

Tehditlere karşılık vereceklerini vurgulayan Hamaney, “İslam Cumhuriyeti meydan okumaya ve savaşmaya karar verirse bunu yapacağınızdan şüpheniz olmasın. Savaş peşinde değiliz ancak İran’ın ulusal çıkarlarını, itibarını ve şanını güçlü bir şekilde savunuruz. Birileri bizi tehdit ederse tereddüt etmeden karşılık verir ve onları vururuz” dedi.

Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

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