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Hamaney: Yüzyılın Anlaşması asla gerçekleşmeyecek

Trump tarafından açıklanan sözde Yüzyılın Anlaşması'nı Hamaney, şeytani ve kötü olarak nitelendirdi.

DHA | 29.01.2020 - 15:57..
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ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Beyaz Saray'da açıkladıkları sözde Orta Doğu Barış Planı'na farklı ülkelereden tepkiler gelmeye devam ediyor.

İran dini lideri Ali Hamaney, şeytani ve kötü olarak nitelendirdiği plana sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkisini gösterdi.

"FİLİSTİN DAVASI UNUTULMAYACAK"

Ali Hamaney'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, “ABD’li politikacıların baskılarına rağmen ABD’nin Filistin konulu 'şeytani ve kötü' Yüzyılın Anlaşması Allah’ın yardımıyla asla gerçekleşmeyecektir. Kudüs kentinin Yahudileştirilmesi ve onların (Siyonistler) kontrolünde olması konusunda da akıl dışı hareket ediyorlar. Filistin davası unutulmayacak. Filistin halkı ve tüm Müslüman uluslar onlara karşı durarak Yüzyılın Anlaşması'nın gerçekleşmesine izin vermeyecek" ifadelerini kullanıldı.

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