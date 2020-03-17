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Hamaney: Zorunlu olmayan yolculuk caiz değil

İran dini lideri Ali Hamaney, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışındaki seyahatlerin caiz olmadığına dair fetva yayımladı.

AA | 17.03.2020 - 16:43..
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İran Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 988'e, vaka sayısının ise 16 bin 169'a yükseldiğini bildirmişti.

Ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede ölümlere yol açan koronavirüs salgınının önlenmesi için Sağlık Bakanlığı ve Koronayla Mücadele Kurumu tarafından alınan tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini belirtti.

YOLCULUK UYARISI

Hamaney fetvasında, "Zorunlu olmadıkça yolculuğa çıkmak yasaktır. Herkes bu tedbirleri uygulamalıdır ve bu tür yolculuklara çıkmak caiz değildir." ifadelerini kullandı.

Hamaney: Zorunlu olmayan yolculuk caiz değil

İRAN'DA ALINAN TEDBİRLER

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti. Sergi, festival, türbe, müze ve tarihi mekanlar da kapatılmıştı.

Hamaney de bu önlemler kapsamında ülkede yeni yılın başlangıcı olan Nevruz Bayramı'nda Meşhed'de yapacağı konuşmayı iptal etmişti.

Hamaney: Zorunlu olmayan yolculuk caiz değil

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