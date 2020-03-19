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Hamaney'in isteği üzerine 10 bin mahkum serbest kalacak

İran'da, Hamaney'in onayıyla 10 bin mahkum için af çıkarıldığı bildirildi.

AA | 19.03.2020 - 00:42..
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İran'da recep ayı ve Nevruz Bayramı dolayısıyla 10 bin mahkumun serbest bırakılacağı açıklandı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Nevruz Bayramı, recep ayı ve Hazreti Muhammed'e ilk vahyin inişinin (Bi'set) yıl dönümü dolayısıyla Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin önerisi ve Ali Hamaney'in onayıyla 10 bin mahkuma af çıkarıldığını söyledi.

10 BİN KİŞİ SERBEST KALACAK

İsmaili, önceki kararlarda ceza indirimine gidildiği ve mahkumların cezaevinde kalmaya devam ettiğini, ancak alınan son kararla 10 bin kişinin serbest kalacağını ifade etti.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ÇIKANLAR CEZAEVİNE DÖNMEYECEK

Yargı Erki Sözcüsü, bu mahkumlardan bazılarının koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerine gönderildiğini ve bunların bir daha cezaevine dönmeyeceklerini aktardı.

TEHLİKELİ SUÇLULAR KARAR KAPSAMINA ALINMADI

İsmaili, profesyonel suçlular ile vatandaşların yaşamını tehlikeye atan mahkumların ve daha önce affedilip tekrar suç işleyenlerin bu karar kapsamına alınmadığını kaydetti.

HAMANEY HER YIL AF ÇIKARIYOR

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

Hamaney'in isteği üzerine 10 bin mahkum serbest kalacak

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