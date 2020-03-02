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Hamaney'in sağ kolu, koronavirüsten öldü

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA | 02.03.2020 - 11:52..
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Koronavirüs, İran'da can almaya devam ediyor.

İran resmi haber ajansı IRNA, ülkede devlet kademesine sıçrayan salgında, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

HAMANEY'E YAKIN İSİM ÖLDÜ

Muhammed Mirmuhammedi, ülkenin dini lideri Ali Hamaney'e yakın çalışan isimleden biriydi.

Hamaney'in sağ kolu, koronavirüsten öldü

72 yaşında hayatını kaybeden Mirmuhammedi, 6 ve 7'nci dönemde Kum milletvekilliği yapmış, 2018'de Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atanmıştı.

54 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 385 yeni vaka tespit edildiğini açıklamıştı. Cihanpur, son belirlemelere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldiğini belirtmişti.

KORONAVİRÜS İRAN'IN DEVLET KADEMESİNDE

İran'da koronavirüse yakalananlar arasında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un da olduğu 5 milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de yer alıyor. İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi de virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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