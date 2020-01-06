İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından şehit ifadesini kullanan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e beklenen ziyaret gerçekleşti.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Erdebil eyaleti temsilcisi Seyyid Hasan Amili, Perinçek’i ziyaret ederek bir süre görüştü.

TAZİYELERİNİ SUNDU

Vatan Partisi İl Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette Perinçek, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle, Seyyid Hasan Amili'ye başsağlığı dileğinde bulundu.





''ABD, BU BÜYÜK KAHRAMANI ŞEHİT EDEREK ÇOK BÜYÜK BİR BELANIN İÇİNE GİRMİŞTİR''

Burada konuşan Perinçek, "O büyük bir kahramandı. Bize büyük bir kahramanlık mirası bıraktı. Onu burada saygıyla anıyoruz. İran'ın ve bütün Müslüman dünyasının acısını yürekten paylaşıyoruz. ABD, bu büyük kahramanı şehit ederek çok büyük bir belanın içine girmiştir. İran'ın direnme gücüne, kahramanlığına sonuna kadar güveniyoruz." diye konuştu.

Hamaney’in temsilcisi Amili'den Perinçek'e ziyaret

''ADI HER ZAMAN TARİHTE KALACAK''

Seyyid Hasan Amili de Kasım Süleymani'nin büyük bir komutan olduğunu anlatarak, "Süleymani, insanlığa çok büyük hizmet etti. Adı her zaman tarihte kalacak. Bu cinayetle Amerika uluslararası kanunları çiğnemiştir. Başka bir ülkenin toprağında cinayet işlemiştir." dedi.



Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağını söyleyen Amili, ABD'ye büyük bir ders vereceklerini de belirtti.

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