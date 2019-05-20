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Hamas ile İsrail 6 aylık ateşkese vardı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu Hamas ile İsrail arasında ateşkese varıldığını duyurdu

AA | 20.05.2019 - 21:46..
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Hamas ile İsrail 6 aylık ateşkese vardı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yönetimi elinde tutan Hamas ile İsrail arasında geçici ateşkese varıldığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Birleşmiş Milletler ve Mısır'ın ara buluculuğunda Hamas ile İsrail arasında 6 aylık ateşkese varıldı.

FİLİSTİNLİLER SINIRDAN UZAK DURACAK

Geçici ateşkes kapsamında Hamas, Gazze Şeridi sınırında düzenlenecek gösterilerde Filistinlileri sınırdan 300 metre uzak tutacak.

Buna karşılık Tel Aviv yönetimi, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini 15 mile çıkarak, İsrail üzerinden tıbbi ve insani yardımların Gazze'ye transferine izin verecek.

Ateşkes haberinin doğru olup olmadığına ilişkin hem Hamas hem de İsrailli yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, 2006 yılından bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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