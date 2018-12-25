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Hamas lideri Heniyye: Netanyahu Erdoğan'a dil uzatamaz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Çocuk katili Netanyahu'nun, dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok." dedi.

AA | 25.12.2018 - 17:41..
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Hamas Lideri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını kınadı.

''YOLSUZLUK SUÇLAMALARI ÖDÜNÜ PATLATTI''

Heniyye; Netanyahu'nun, Filistin halkının direnişi, dünyadaki boykot hareketlerinin başarılı olması ve karşı karşıya kaldığı yolsuzluk suçlamaları neticesinde, içine düştüğü korku ve panik haliyle Erdoğan'a dil uzattığını söyledi.

Hamas lideri Heniyye: Netanyahu Erdoğan'a dil uzatamaz

''ÇOCUK KATİLİ ERDOĞAN'A DİL UZATAMAZ''

Hamas lideri, "Filistin'de terör ve zulüm yapan çocuk katili Netanyahu'nun, insanlık dersi vermeye ve dünyadaki mazlumların destekçisi Erdoğan'a dil uzatmaya hakkı yok." diye konuştu.

Hamas lideri Heniyye: Netanyahu Erdoğan'a dil uzatamaz

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