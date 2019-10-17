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Hamburg Havalimanı'ndan yarım tonluk bomba çıktı

Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 450 kilogramlık bomba bulundu. Havalimanı uçuşlara kapatıldı.

DHA | 17.10.2019 - 00:09..
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  2. Dünya
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HAMBURG-Schenelsen Havalimanı, 2. Dünya Savaşından kalma 450 kilogram patlamamış bomba bulununca havalimanı, akşam saatlerinde uçuş güvenliği nedeniyle iniş ve kalkışlara kapatıldı.

NE ZAMAN UÇUŞA AÇILACAĞI BİLİNMİYOR

Hamburg Havalimanı'nın Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, havalimanının ne zaman uçuşlara açılacağının belli olmadığı bildirilirken, yolculardan havayolu şirketleriyle irtibata geçerek uçuşlarıyla ilgili bilgi almaları istendi.

THY UÇUŞLARI DA ETKİLENDİ

THY'nin TK1667 sefer sayılı İstanbul-Hamburg seferini yapan uçağı da havalimanının kapatılmasının ardından bir müddet Hamburg hava sahasında tur attıktan sonra Bremen'e inmek zorunda kaldı. Saat 21.00 sıralarında Bremen'e inen uçağın yolcularının kara yolu ile Hamburg'a gönderileceği öğrenildi. Ayrıca, THY'NİN dönüş seferi olarak planlanan Hamburg- İstanbul seferi de iptal edildi

Hamburg Havalimanı'ndan yarım tonluk bomba çıktı

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Hamburg Havalimanı'ndan yarım tonluk bomba çıktı

Hamburg Havalimanı'ndan yarım tonluk bomba çıktı

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