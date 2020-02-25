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Hamburg'da 13 Türk kökenli vekil eyalet meclisine girdi

Almanya'nın Hamburg eyaletinde yapılan meclis seçimlerinde, 13 Türk kökenli siyasetçi meclise girmeyi başardı.

AA | 25.02.2020 - 16:09..
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Almanya'nın Hamburg eyaletinde pazar günü, eyalet meclisi seçimleri yapıldı.

Geçici resmi sonuçlara göre, 13 Türk kökenli siyasetçi meclise girdi.

13 TÜRK KÖKENLİ SİYASETÇİ MECLİSTE

123 üyeli Hamburg Eyalet Meclisi'ne; Sosyal Demokrat Partiden (SPD) Cem Berk, Ali Şimşek, Güngör Yılmaz, Barış Önes, Kazım Abacı, Yeşiller'den Yusuf Uzundağ, Filiz Demirel ve Sina Aylin Demirhan, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) David Erkalp, Sol Partiden Cansu Özdemir, Metin Kaya, Deniz Çelik ve Mehmet Yıldız olmak üzere toplam 13 Türk kökenli vekil girmeye hak kazandı.

Hamburg'da 13 Türk kökenli vekil eyalet meclisine girdi

YÜZDE 5 BARAJINI GEÇEN PARTİLER

Öte yandan seçimde SPD, CDU, Yeşiller, Sol Parti ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 5 barajını aşan partiler oldu.

Daha önce barajı aştığı açıklanan Hür Demokrat Parti (FDP) ise; oyların sayımında yapılan hatanın belirlenmesi sonrası meclis dışında kaldı. FDP'nin yüzde 4,9 oy aldığı kaydedildi.

OY ORANLARI

Ancak Anna von Treuenfels, tercihli oylarla doğrudan seçilmeyi başardığı için FDP adına meclise girebilen tek meclis üyesi oldu.

Geçici sonuçlara göre SPD 54, Yeşiller 33, CDU 15, Sol Parti 13, AfD 7, FDP 1 meclis üyesine sahip oldu.

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