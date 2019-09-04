1 Oyun parkında elektrik akımına kapılan çocuk öldü Mersin’de babasının doğum günü dolayısıyla ailesiyle birlikte gittikleri bir restoranın oyun parkında ölen 5 yaşındaki çocuk defnedilirken, acılı aile sorumlulardan şikayetçi oldu.

2 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun organik tatili Doğa aşığı Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu, önceki gün lüks otellerde para saçmak yerine Karadeniz’de kamp kurup doğanın kalbinde baş başa aşk tazeledi.

3 Diyarbakır'da 6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri yakalandı.

4 Motosikletle şov yapan gencin kazası kamerada İstanbul'un çeşitli noktalarında yaşanan trafik kazaları kask kameralarına yansıdı.

5 Hamidiye sularına yüzde 50 zam geldi İBB tarafından yapılan zamların arasında bir yenisi daha eklendi. 9 lira olan Hamidiye suyun fiyatı 11 liraya, 1 lira olan 0,5'lik suyun fiyatı 1,5 liraya çıktı.

6 Esenyurt'ta çıkan kavgada 16 yaşındaki genç kız omzundan bıçaklandı Pınar Mahallesi’nde, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan birinin getirdiği bıçak, 16 yaşındaki genç kızın omuzuna saplandı.