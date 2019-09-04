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Hamidiye sularına yüzde 50 zam geldi

İBB tarafından yapılan zamların arasında bir yenisi daha eklendi. 9 lira olan Hamidiye suyun fiyatı 11 liraya, 1 lira olan 0,5'lik suyun fiyatı 1,5 liraya çıktı.

Haber Merkezi | 04.09.2019 - 10:35..
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Hamidiye sularına yüzde 50 zam geldi

Ekrem İmamoğlu ile yeni bir sayfa açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son dönemde zam haberleriyle gündemde.

Minibüs, taksi, dolmuş, İSPARK ve İSBİKE fiyatlarına gelen zamların ardından bir zam haberi daha geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz’daki Hamidiye Su A.Ş. tesislerinde incelemelerde bulundu.

KÜÇÜK SU 1,5 LİRA

İmamoğlu'nun ziyaretinin ardından Hamidiye su fiyatları farklı oranlarda zamlandı.

9 lira olan damacana su artık 11 lira.

1 liradan satışta olan 0,5 litrelik su ise yüzde 50 zamla 1,5 liraya yükseldi.

Hamidiye sularına yüzde 50 zam geldi

ZAM DEĞİL FİNANSAL DÜZENLEME

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'a gelen zamların ardından "Zam değil, finansal düzenleme yapıyoruz" ifadeleriyle eleştirilere yanıt vermişti.

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