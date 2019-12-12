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Hamile anne ile kızının banyoda cansız bedenleri bulundu

Ankara'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan 5 aylık hamile Hatice Ekin ile kızı Zelal Ekin, şüphe üzerine balkondan eve giren yakınları tarafından banyoda ölü bulundu.

DHA | 12.12.2019 - 05:26..
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Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi 622. Sokak'ta ailesiyle yaşayan ve hurdacılık yapan Osman Ekin, eşinden haber alamayarak akrabalarını aradı. Dakikalarca zili çalan yakınları, kapının açılmaması üzerine 2'inci kattaki daireye balkon kapısından girdi.

Haber alınamayan hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu -7

ANNE İLE KIZININ CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Dairenin içine dolan suyu fark eden yakınları, banyoya girdiklerinde Hatice Ekin(22) ve 3 yaşındaki kızının yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 5 aylık hamile anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Apartman önünde bekleyen yakınları, ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Haber alınamayan hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu -3

"DOĞALGAZ SIZINTISI" İDDİASI

Şofbenden sızan doğalgaz sızıntısı sonucu öldükleri öne sürülen Hatice ve Zelal Ekin'in cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Anne ve kızının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber alınamayan hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu -1

ÖLEN KADININ ARKADAŞI: "EN SON SABAH GÖRDÜM"

Ölen kadının arkadaşı Merve Kabal, "Ben sabahtan akşama kadar burada yalnızım. Bana yoldaşlık yapıyordu. Bugün eşi ona ulaşamayınca akrabalarına haber vermiş. Bana sordular, en son sabah gördüğümü söyledim. Yarım saat sonra evlerinden çığlık sesleri duydum. Merak ettim oraya gittim. Kapıyı açmayınca balkondan girmişler. Bende içeri girince ikisi de yerde yatıyordu. Kızı Zelal 3 yaşındaydı, kendisi de hamileydi. Ev tertemizdi, yemeğini de hazırlamıştı. Kızıyla birlikte banyoya girmişlerdi büyük ihtimal" dedi.

Haber alınamayan hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu -2

Haber alınamayan hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu -4

Haber alınamayan hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu -5

Haber alınamayan hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu -6

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