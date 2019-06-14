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Hamile eşini öldürüp intihar etti

Batman'da geçimsizlik nedeniyle 4 aylık eşini öldüren çiftçi, sonra da intihar ederek yaşamına son verdi.

DHA | 14.06.2019 - 08:40..
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Batman'ın  Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak köyünde çiftçilik yapan 26 yaşındaki Serdar Yılmaz, geçen yıl evlendiği 25 yaşındaki eşi Melek Yılmaz ile iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle tartıştı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR

Tartışma sırasında öfkelenen Serdar Yılmaz, evdeki av tüfeğiyle 4 aylık hamile olan eşi Melek Yılmaz'a ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Serdar Yılmaz aynı silahla kendine de ateş edek intihar etti.

4 AYLIK BEBEĞİ KARNINDA ÖLDÜ

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Yılmaz çifti ile kadının karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz çiftinin cesetleri, otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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