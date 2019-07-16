taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.713
Euro
6.4359
Altın
1413.17
Borsa
97098.34
Gram Altın
260.01

Hamile eşini yaralayıp, yanındaki arkadaşını öldürdü

Kayseri'de 6 aylık hamile eşini yaralayıp, yanındaki Afgan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri öldüren Beşir Değerli, polise teslim oldu.

DHA | 16.07.2019 - 09:12..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kayseri'de yaşayan Afgan uyruklu Mohammed Fakiri, yanındaki arkadaşı 6 aylık hamile olan Göksel Değerli ile sokak ortasında yürüdüğü sırada yanlarına bir otomobil yanaştı.

Otomobilden inen Göksel Değerli'nin eşi Beşir Değerli, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında hamile karısını ve yanında bulunan arkadaşı Mohammed Fakiri'ye tabancayla kurşun yağdırdı.

Hamile eşini yaralayıp, yanındaki arkadaşını öldürdü

HAMİLE EŞİNİ YARALADI

Çevrede panik ve korku yaratan olayın ardından vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mohammed Fakiri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hamile eşini yaralayıp, yanındaki arkadaşını öldürdü

TESLİM OLDU

Ağır yaralı hamile Göksel Değerli ise ambulansla Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Cinayeti işleyen Beşir D. ise, elindeki suç aletiyle polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alessandra Ambrosio tatilde

Alessandra Ambrosio tatilde

36
İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

35
ABD'nin, Türkiye ve S-400 açıklaması yine ertelendi

ABD'nin, Türkiye ve S-400 açıklaması yine ertelendi

57
İrem Sak çok beğenildi

İrem Sak çok beğenildi

30
İki çocuk annesi Yüksel Ak fit görüntüsüyle dikkat çekti

İki çocuk annesi Yüksel Ak fit görüntüsüyle dikkat çekti

25
15 Temmuz'da iş kuracaktı, şehit oldu

15 Temmuz'da iş kuracaktı, şehit oldu

14
S-400 sevkiyatında 10'uncu uçak da Mürted'e indi

S-400 sevkiyatında 10'uncu uçak da Mürted'e indi

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir