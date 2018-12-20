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Antalya'da hamile kadın ve nişanlısı tüfekle öldürüldü

Antalya'da gece saatlerinde bir aracın içinde olan evlenme hazırlığındaki çift, silahlı saldırıya uğrayarak can verdi.

DHA | 20.12.2018 - 08:46..
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Serik ilçesi Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Yazır yolu yakınlarından dün gece silah sesleri geldiğini duyan çevre sakihleri, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 07 BJH 69 plakalı hafif ticari araçta Gürbüz Hakkı Yılmaz ile 5 aylık hamile Hatice Bahçecioğlu’nun cansız bedenleriyle karşılaştı.

3 EL ATEŞ EDİLMİŞ

Yapılan incelemede, araca pompalı tüfekle 3 el ateş açıldığı belirlendi. Gürbüz Hakkı Yılmaz ile Hatice Bahçecioğlu’nun cansız bedenleri, Serik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Hatice Bahçecioğlu’nun 8 ay önce eşinden boşandığı ve Gürbüz Hakkı Yılmaz ile evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi.

Antalya'da hamile kadın ve nişanlısı tüfekle öldürüldü

ESKİ EŞİN İFADESİ ALINACAK

Gürbüz Hakkı Yılmaz’ın da eşinden ayrıldığı ve golf sahalarında çalıştığı ifade edildi. Hatice Bahçecioğlu'nun eski eşi, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'da hamile kadın ve nişanlısı tüfekle öldürüldü

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