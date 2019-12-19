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Hamile kadını yangından kurtarma operasyonu

Yangında mahsur kalan hamile kadın, üst dairelerden komşuları tarafından uzatılan bir ip yardımıyla kurtarıldı.

İHA | 19.12.2019 - 14:17..
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Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu Sokak'ta, 5 katlı binanın zemin katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

HAMİLE KADIN PANİK YAŞADI

Yangın nedeniyle dumanlar bir anda 5 katlı apartmanı sardı. Bu sırada binanın birinci katında oturan Azerbaycan uyruklu hamile bir kadın dumandan etkilenerek cama çıktı. Çevredekilerden yardım isteyen kadın, büyük panik yaşadı.

Yangında mahsur kalan kadın iple kurtarıldı VİDEO

İPİ TUTARAK KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Hamile komşularının camda olduğunu gören üst katta oturan vatandaşlar ise ilginç bir yönteme başvurdu. Camdan ip sarkıtan vatandaşlar, hamile kadının ipi tutmasını sağladı. Bir süre camda yoğun dumana dayanmaya çalışan kadın, ardından ipi tutarak kendini boşluğa bıraktı.

YARA ALMADAN İNDİRİLDİ

Çevre binalardaki vatandaşların çığlık çığlığa izlediği kurtarma operasyonunda hamile kadın ciddi bir yara almadan yere indirildi.

Yangında mahsur kalan hamile kadın ip yardımıyla kurtarıldı -1

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