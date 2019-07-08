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Hamile kadının bulunduğu araca saldıran şahıs emniyette

Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan Hasan-Hüseyin Sel kardeşler, ifade vermek üzere avukatıyla beraber karakola gitti.

DHA | 08.07.2019 - 10:02..
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Hamile kadının bulunduğu araca saldıran şahıs emniyette

İstanbul Pendik'te kaydedilen görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

Yanında hamile eşi bulunan Yunus Emre Bahçıvan, Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in saldırısına uğradı.

Magandalar; aracı tekmeledi, kaputun üzerine çıkıp zıpladı.

SALDIRIP KAÇTILAR

Yaşanan dehşet anlarında kamera kayıttaydı.

Sel kardeşler, olayın ardından ortalıktan kayboldu.

İFADEYE GİTTİ

Hukuki yollardan ceza almamak için avukatıyla uzun süre görüşmeler yapan Hasan Sel,  ifade vermek üzere avukatıyla birlikte Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliği'ne gitti.

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran şahıs emniyette VİDEO

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran şahıs emniyette

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran şahıs emniyette

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran şahıs emniyette

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran şahıs emniyette

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