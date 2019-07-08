İstanbul Pendik'te kaydedilen görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.
Yanında hamile eşi bulunan Yunus Emre Bahçıvan, Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in saldırısına uğradı.
Magandalar; aracı tekmeledi, kaputun üzerine çıkıp zıpladı.
SALDIRIP KAÇTILAR
Yaşanan dehşet anlarında kamera kayıttaydı.
Sel kardeşler, olayın ardından ortalıktan kayboldu.
İFADEYE GİTTİ
Hukuki yollardan ceza almamak için avukatıyla uzun süre görüşmeler yapan Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla birlikte Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliği'ne gitti.
Hamile kadının bulunduğu araca saldıran şahıs emniyette VİDEO