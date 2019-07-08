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Hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı.

DHA | 08.07.2019 - 18:49..
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Hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar tutuklandı

İstanbul Pendik’te yol verme tartışması yaşadığı otomobilin önünü kesen iki maganda, içinde hamile kadının bulunduğu aracın şoför kapısını açamayınca aynasını kırmış ve ardından kaputuna çıkıp tekmelemişti.

Olay hem medya hem de sosyal medyada büyük tepki aldı.

Hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar tutuklandı

KARAKOLDA KARŞILANDILAR

Olayın ardından şikayet üzerine karakola giden Hasan Sel ve Hüseyin Sel, karakol kapısında polis memurları tarafından elleri sıkılarak karşılandı. Tokalaşma görüntüleri, kamuoyunda ayrıca tepki çekti.

BU KEZ TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Karakoldaki olayın ardından adliyeye sevk edilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılabileceği iddia ediliyordu. Daha önce benzer olaylarda benzer senaryolar yaşanmıştı. Ancak bu kez öyle olmadı. Hakim 2 şüpheliye tutuklama kararı çıkardı.

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