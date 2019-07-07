Hamile kadının olduğu araca saldıran kişiden açıklama

İstanbul’in Pendik ilçesinde D-100 karayolunda, kendilerine yol vermediklerini iddia ettikleri bir otomobilin önünü kesen iki saldırgan, içinde hamile bir kadınında bulunduğu araca saldırdı.

Saldırganlardan birinin ünlü Seydioğlu baklavacılarının sahibi Hasan Sel, yanındaki kişinin ise ağabeyi Hüseyin Sel olduğu belirlendi.

Bu olaydan sonra açıklama yapan Hüseyin Sel, kendisinin ve sahibi olduğu Seydioğlu Baklava'nın lince uğradığını iddia etti.

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"OLAYI YATIŞTIRMAYA ÇALIŞTIK"

Açıklamada, "Olaya ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntülerden anlaşılacağı üzere Seydioğlu Baklaba sahibi Hüseyin Sel'in bu üzücü hadisede araç içindeki şahıslara yönelik hiçbir şekilde fiili ve sözlü müdahalede bulunmayıp, aksine olayların yatışması için sarf ettiği görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

"TAHRİK OLDUK"

Açıklamaların devamında da, "Olayın her ne kadar da basına yansıyan görüntülerinde yer almasa da, diğer araç sürücüsünün olayın başlangıcında el kol hareketleri, yol vermeme gibi tahrik unsuru içeren davranışta bulunmuştur."