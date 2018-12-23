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Hamile kalan köpek sokağa terk edildi

Yaklaşık 1 ay önce yolun kenarına bırakılan köpek, bırakıldığı yerden hiç ayrılmayarak sahibini bekliyor.

İHA | 23.12.2018 - 15:43..
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Günümüzde hayvan besleme hevesi, hemen herkesi sarmış durumda. Hayvanı beslemek istemek kolay ama bakımı istemek kadar kolay olmuyor. Rize’de de hayvan sahiplenmenin kolay olmadığının bir göstergesi yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sahiplendiği hayvana bakamayınca otobanın kenarına bıraktı.

ESNAF SAHİP ÇIKTI

Ardeşen İlçesi’nden Çamlıhemşin İlçesi’ne giden yolun kenarına bırakılan köpek, 1 aydır bırakıldığı yerden ayrılmayarak, kendisini oraya bırakan sahibini bekliyor. Bırakıldığı yeri terk etmeyen köpek, bölgede esnaflık yapan Mehmet Kaptan tarafından fark edildi. Köpeği aç kalmaktan kurtaran Kaptan, her gün düzenli olarak köpeğin yemeğini kendi eliyle yedirerek, sahibinin bir an evvel pişman olup geriye dönmesini ümit ediyor.

Hamile kalan köpek sokağa terk edildi ViDEO

Hamile kalan köpek sokağa terk edildi

"SİYAH ARABALARI GÖRÜNCE PEŞİNE GİDİYOR"

Köpeğin perişan bir vaziyette olduğunu dile getiren Kaptan, yağmurda bile yerinden kımıldamadığını ifade etti.

Kaptan,  “Bu köpek 1 ay önce bir araba tarafından bırakıldı buraya. Tam bir aydır buradan hiç ayrılmıyor, sahibini bekliyor. Sadece siyah arabaları görünce peşine gidiyor. Bir aydır yağmurda çamurda bu hayvan burada sahibini bekliyor. Bizde artık mecbur kaldık yemek vermeye. İki gün kaybolmuştu, yavruları olmuş 4 tane. Onları besliyor. Bu hayvan tamam da bunu bırakan buraya nasıl bir insandır?” şeklinde konuştu.

Hamile kalan köpek sokağa terk edildi

Hamile kalan köpek sokağa terk edildi

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