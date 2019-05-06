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Kıskandığı hamile kumasını bıçakla öldürdü

Adana'da bir kadının tartıştıktan sonra bıçakladığı 18 yaşındaki hamile kuması kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İHA | 06.05.2019 - 12:44..
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Suriye'deki iç savaştan kaçarak Halep'ten bir süre önce ailesiyle Adana'ya gelen 18 yaşındaki Takrid Dirbaye yaklaşık 1.5 yıl önce evli Aydın K. ile resmi nikah olmadan evlendi.

Ancak eve kuma gelmesine karşı çıkan Songül K. sürekli Suriyeli kadın ile tartışmaya başladı.

Kocasının Suriyeli kadın ile ilgilenmesi ve kadının hamile kalmasını kıskanan Songül K. dün gece de yine kuması ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Songül K. bıçak ile Dirbaye'yi birkaç yerinden bıçaklayıp evden kaçtı.

Kıskandığı hamile kumasını bıçakla öldürdü

5 AYLIK HAMİLEYDİ

Bir süre sonra eve gelen Aydın K., Dirbaye'yi kanlar içinde bulunca hemen kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırdı. Genç kadın oradan da Adana Şehir Hastanesine sevk edildi ancak 5 aylık hamile olan Dirbaye kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, Songül K. gözaltına alındı. Katil zanlısı kadının sorgusu devam ediyor.

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