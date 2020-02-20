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Hamileyken dövülen kadın anne oldu, kendi soyadını verdi

Sakarya’da, 7 aylık bebeği aldırmadığı gerekçesiyle ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövdürülen kadın, oğluna kendi soyadını verdi.

DHA | 20.02.2020 - 16:52..
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 7 aylık hamile Fatma Avcı (31), bir kişinin saldırısına uğradı.

Kadının ilk anda kapkaçcı zannettiği saldırgan kadını, feci şekilde dövdü. Saldırgan, ardından da çantasını alıp, kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN KAPKAÇ OLMADIĞI ANLAŞILDI

Kadının şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, çöpte bulunan çantadan hiçbir şey alınmamış olması polisin şüphesini çekti. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, Fatma Avcı’nın ayrıldığı sevgili Tamer Oktay K. ile aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Ö.’yü gözaltına aldı.

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35 BİN LİRA KARŞILIĞINDA DÖVDÜRDÜ

Tamer Oktay K. ifadesinde, arkadaşı Ümit Ö.’den, 35 bin lira karşılığında hamile olan eski sevgilisine 'gasp' süsü vererek saldırmasını, böylelikle bebeği düşürmesini amaçladığını anlattı. Tamer Oktay K. ve Ümit Ö. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hamileyken dövülen kadın anne oldu, kendi soyadını verdi

ERKEN DOĞUM YAPTI

Fatma Avcı geçen ay kontrol için gittiği doktorda, bebeğin gelişiminin durduğunu öğrendi. Bunun üzerine doktorlar, bebeğin sezaryen ameliyatla alınmasına karar verdi. Erken doğum ile dünyaya gelen erkek bebeğe Avcı, 'Uzay' adını verdi. 20 gün kuvözde kaldıktan sonra taburcu edilen bebeğini kendi nüfusuna kaydettiren Fatma Avcı, "Çok üzücü bir olay yaşadım, gerçekten kimsenin başına böyle bir olay gelsin istemem. Bu üzücü olaydan sonra tabi ki çok zor günler geçirdim. Çok üzüldüm, çok ağladım. Bunun yanında da çevremdeki insanlar da çok destek oldu." diye konuştu.

Hamileyken dövülen kadın anne oldu, kendi soyadını verdi

"SAĞLIK SIKINTISI YOK"

Bebeğinin bir gece rüyasına girdiğini dile getiren Avcı, "Çocuğum bir gece rüyama girdi ve ‘Anne benim adımı Uzay koy’ dedi. Ben de bu ismi verdim. Özel olmasını istedim, zaten kendisi tam bir mucize bebek. 1 kilo 400 gram olarak dünyaya geldi. Son 1 ayda gelişimi durmuştu. Rutin kontrollerimde fark ettiler. 20 güne yakın kuvözde kaldı. Yaşaması gerçekten mucizeydi ancak şu an için bir sağlık sıkıntısı yok." dedi.

Hamileyken dövülen kadın anne oldu, kendi soyadını verdi

BABASININ SOYADINI TAŞIMASINI İSTEMEDİ

Eski sevgilisi Tamer Oktay K. ve saldırgan Ümit Ö.’nün tutuklu olarak yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 19 Mart’ta gerçekleşeceğini söyleyen Avcı, “İlk duruşma 19 Mart’ta gerçekleşecek ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da müşteki oldu mahkememize. Yaşayıp göreceğiz, bakalım hakim ne kadar verecek. Babalık davasını şu anda açmadım, çünkü çocuğuma kendi soyadımı verdim. Çocuğunu istemeyen bir babanın, soyadını taşımasını istemedim. Kesinlikle öyle biri bu çocuğu hak etmiyor. Çalışmam gerekiyor, tek başıma bir çocuk büyüteceğim ve bu süreçte tamamen tek başıma olacağıma inanıyorum. İşime döneceğim ve çocuğumla sağlıklı, mutlu bir hayat yaşamak istiyorum. Tek isteğim bu. Büyüdüğünde bilim adamı olmasını istiyorum.” şeklinde konuştu.

Hamileyken dövülen kadın anne oldu, kendi soyadını verdi

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