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Hamsa nedir

Arapça'da 5 anlamına gelen Hamsa kelimesi bir elin 5 parmağını temsil etmektedir.

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Hamsa Ortadoğu ve Arap yarımadasında evrensel olarak  insanları kötülüklerden, kem gözlerden koruduğuna inanılır.

ZARARDAN KORUR

İnanışa göre, bu sembolü taşıyorken birisi size kem gözleriyle baksa ya da zarar vermek istese bile hamsa sizi korur ve zarar görmezsiniz.

Hamsa nedir

SEMBOLİZE ANLAMI

Açık bir elin içine gömülü olan bir göz şeklinde olan, her kültürde değişik isimleri bulunan Hamsa, aynı zamanda İbranice’de beş anlamına Hamesh de bu sembol için kullanılan isimlerden biridir.

Yahudi kültürüne göre bu 5 parmak Tora’nın 5 kitabını sembolize eder. Elin sağ ve sol parmakları yanlara dönüktür. Diğer 3 parmak ise dikeydir.

Hamsa nedir

FARKLI ANLAMLAR YÜKLENDİ

Yahudi, Hristiyan ve Müslüman araştırmacılar Hamsa’yı birçok değişik şekilde tanımlarlar.

Bu ilahi dinler için de ve bid'at ehli olan şiilerde de muska anlamı taşıdığı, nazardan koruduğu ve paganlar için de bereket sembolü olduğuna dair inanışlar var.

Hamsa nedir

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