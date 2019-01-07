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Hamsi fiyatları yükseldi

Sezonu 10 liradan açan hamsi 20 liraya yükseldi.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 19:33..
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Bilecik merkez Şadırvan karşısında balıkçılık yapan Celal Karakaya, Gürcistan'da deniz suyunun soğuk olduğunu ve bu nedenle balık sürülerinin o bölgeye gittiğini söyledi.

Son 1 haftada hamsinin tezgahtaki fiyatının yükseldiğini ifade eden Karakaya sözlerine şöyle devam etti;

"Deniz suyu sıcaklığında düşüş olmaması nedeniyle Karadeniz'de balık sürüleri azaldı. Bu yüzden başta hamsi olmak üzere balık fiyatları yükseldi. Hamsi sezonu 10 TL'den açtı ve şu an 20 TL'ye kadar yükseldi. Bunun sebebi Gürcistan'da deniz suyunun soğuk olmasından dolayı hamsi sürüleri oraya gidiyor ve bu yaşadığımız fiyat artışları bundan kaynaklanıyor. Yani Gürcistan'da suyun soğuk olmasından dolayı hamsiler ve onun peşinden de diğer balık türleri oraya kaçtı diyebiliriz. Tabii bu geçici süreç. Gürcistan'a giden balık sürülerinin tekrar Karadeniz'e, Trabzon ve Sinop sahillerine geleceğini biliyoruz."

Hamsi fiyatları yükseldi

GEÇEN YIL OCAK AYINDA 5 LİRAYDI

Hamsinin 20 lira olduğunu ifade eden Karakaya, "Hamsi sürülerinin geri gelişi biraz zaman alacak ama yakın zamanda geri döneceklerini düşünüyorum. Geçen senelere baktığımız zamanda Ocak ayında hamsinin kilosu 5 liraydı, Şubat ayında yine o seviyelere gelecektir. Ancak şu an genel olarak hamsi sürülerinin ardından diğer balık türlerinin de gitmesi sebebiyle tezgahlarda genel olarak bir pahalılık söz konusu" ifadelerini kullandı.

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