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Hamsinin kilosu 5 liraya kadar düştü

Karadeniz'deki hamsi bolluğu tezgahlara da yansıdı. Samsun'da hamsinin kilosu 5 liradan satılıyor.

İHA | 31.10.2019 - 19:33..
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Sezon açıldığından beri balık fiyatlarında dalgalanmalar yaşansa da, denizlerdeki bolluk sayesinde fiyatlar düşmeye başladı.

Vatandaşların ucuzlayan balık fiyatları karşısında yüzü gülerken, satıcılar da yoğunluktan memnun.

Fiyatı 5 liraya düşen hamsi vatandaşların yüzünü güldürdü VİDEO

''BALIK BOLLAŞMAYA BAŞLADI''

Hamsi satışının iyi olduğunu ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Şu anda en çok satılan balık hamsi, mezgit ve istavrit. Havalar çok iyi. Balık bollaşmaya başladı. Birkaç gün önceye kadar balıklar hep ufaktı. Şu anda biraz büyüdü. İnsanlar en çok hamsi alıyor. Geçen sene palamut boldu, bu sene palamut yok. Bu sene inşallah çinekop bekliyoruz. Çinekop bolluğu da yaşanırsa vatandaşın da bizim de yüzümüz daha çok güler. Havalar daha çok soğuduğunda balık daha bol ve büyük olacaktır" dedi.

Hamsinin kilosu 5 liraya kadar düştü

PALAMUT YERİNİ HAMSİYE BIRAKTI

Balık satıcısı Halil Kıyak ise palamudun yerini hamsinin aldığını belirterek, “Şuan tezgahlarda hamsi bol. Hamsi, istavrit, mezgit bolluğu var. Bu sene palamut olmadı, palamut yerini hamsiye bıraktı. En çok şuan hamsi satılıyor. Fiyatı 5 TL. Hamsi bol, talep çok" diye konuştu.

Samsun balık fiyatları şöyle: Barbun kilo 15 TL, mezgit, hamsi ve istavrit kilo 5 ile 7 TL, kefal ise kilo 10 TL

Hamsinin kilosu 5 liraya kadar düştü

Hamsinin kilosu 5 liraya kadar düştü

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