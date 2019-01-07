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Hamza Yerlikaya: Cumhurbaşkanımız maçları izliyor

MHK seminerinde konuşan Yerlikaya,"Cumhurbaşkanımız anbean elinde cep telefonu ile izliyor. Her anı, pozisyonu böyle tek tek inceliyor." ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 21:45..
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2018-2019 Sezonu MHK Kış Semineri kapanış ve kokart töreni, Antalya'da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu şikayetleri hep birlikte engelleyeceğiz. Birlikte Türk futbolunu daha iyi yerlere getireceğiz." dedi.

"CUMHURBAŞKANI MAÇLARI TEK TEK İNCELİYOR"

Hakemliğin adalet demek olduğunu belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:
"Hakemin tarafı ve kulübü yoktur. Birbirimize karşı adil olacağız. Herkes oynar, maçtan bir zafiyet olduğunda mutlaka kusurlu hakemdir. İşiniz zor, göreviniz zor ama güzel. Adalete teslim olabilmek anlamında işiniz güzel. Allah yolunuzu açık etsin. Büyük başarılara imza etsin, Cüneyt Çakır gibi başarılara imza atmak size nasip olsun. İnşallah dünya sıralamasında ilklerin yerinde olursunuz. Eleştirmek kolay, ama biz doğruyu yapacağız. Siz maçı yönetiyorsunuz, bir de Cumhurbaşkanımız an be an elinde cep telefonu ile izliyor. Her anı, pozisyonu böyle tek tek inceliyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu şikayetleri hep birlikte engelleyeceğiz. Birlikte Türk futbolunu daha iyi yerlere getireceğiz."

Törende konuşmaların ardından bu sene ilk defa listede yer alan Ümit Öztürk'e FIFA kokartını, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya taktı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Yerlikaya, FIFA hakemleri Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk'a kokart taktı. Tören, 2019 yılında FIFA kokartı takılan hakemlerin fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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