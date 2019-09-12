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Hande Ataizi sevgilisi ile ilk karesini paylaştı

Aralarında 21 yaş fark olan sevgililerin ilk karesine binlerce beğeni mesajı gitti.

Detay Haber | 12.09.2019 - 10:40..
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46 yaşındaki Hande Ataizi ile kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi oyuncu Dinç Aydoğdu (25), Nişantaşı’nda görüntülendi.

Hande Ataizi sevgilisi ile ilk karesini paylaştı

 

"KEYİFLİ VE MUTLUYUZ"

Spor salonunda tanışıp aşk yaşamaya başladıklarını söyleyen Hande Ataizi “Çok güzel giden bir ilişkimiz var, keyifli ve mutluyuz.” dedi.

Hande Ataizi sevgilisi ile ilk karesini paylaştı

"YAŞ FARKINDAN KİME NE?"

“Aranızdaki yaş farkı çok konuşuldu, buna ne diyeceksiniz?” sorusuna da cevap veren Ataizi, “Biz hiç sorun etmiyoruz ki, kime ne? Farkı aramızda konuşmuyoruz bile.” diye konuştu.

Hande Ataizi sevgilisi ile ilk karesini paylaştı

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, spordan sonra mutluluk pozunu paylaştı.

Hande Ataizi sevgilisi ile ilk karesini paylaştı

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