Hande Ataizi sevgilisi ile ilk karesini paylaştı

46 yaşındaki Hande Ataizi ile kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi oyuncu Dinç Aydoğdu (25), Nişantaşı’nda görüntülendi.

"KEYİFLİ VE MUTLUYUZ"

Spor salonunda tanışıp aşk yaşamaya başladıklarını söyleyen Hande Ataizi “Çok güzel giden bir ilişkimiz var, keyifli ve mutluyuz.” dedi.

"YAŞ FARKINDAN KİME NE?"

“Aranızdaki yaş farkı çok konuşuldu, buna ne diyeceksiniz?” sorusuna da cevap veren Ataizi, “Biz hiç sorun etmiyoruz ki, kime ne? Farkı aramızda konuşmuyoruz bile.” diye konuştu.

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, spordan sonra mutluluk pozunu paylaştı.