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Hande Ataizi sevgilisiyle halk otobüsüne bindi

Trafik sıkıntısı yaşamak istemediğini dile getiren ve bu nedenle de sık sık toplu taşıma araçlarında görülen Hande Ataizi bu kez de otobüste görüntülendi.

Haber Merkezi | 06.10.2019 - 10:39..
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İstanbul'daki trafik yoğunluığu görünen o ki ünlüleri de yoruyor.

HALK OTOBÜSÜNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Hande Ataizi ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Dinç Aydoğdu, geçtiğimiz gün Ümraniye'de bir halk otobüsünde fotoğraflandı.

Hande Ataizi sevgilisiyle halk otobüsüne bindi

"TOPLANTIYA YETİŞTİK"

Levent durağında inen çiftin “Toplantıya yetiştik.” dediği duyuldu.

Hande Ataizi sevgilisiyle halk otobüsüne bindi

DAHA ÖNCE DE METROBÜSTE GÖRÜLMÜŞTÜ

Bilindiği gibi Hande Ataizi, daha önce de metrobüste görüntülenmişti. Ataizi, trafik sıkıntısı yaşamak istemediğini ve bu nedenle de sık sık toplu taşıma araçları kullandığını dile getiriyor.

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